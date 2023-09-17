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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 araç birbirine girerek, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Öte yandan kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Otoyolda İstanbul istikametine giden, aralarında panelvan, cip ve otomobilin de bulunduğu 11 araç, Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın kontrollü sağlanması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kaynak: AA / Yaşam

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