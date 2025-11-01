Anadolu Dikenli Faresi, Taşova Ormanında Görüntülendi
AMASYA'nın Taşova ilçesi Dereli köyü ormanında nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus) görüntülendi. Doğa yürüyüşü yapan Bedrettin Oral, fareye bisküvi yedirdi.
Dereli köyü ormanında doğa yürüyüşü yaparken Anadolu dikenli faresini fark eden Bedrettin Oral, hayvana lokumlu bisküvi verdi. Oral, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Anadolu dikenli faresinin bisküviyi yediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam