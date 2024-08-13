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Amatör balıkçı köpek balığı tuttu

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde balığa çıkan amatör balıkçı Cafer Özdemir'in oltasına, 60-70 santimetre boyundaki yavru köpek balığı takıldı. Özdemir ve arkadaşları, ilk kez köpek balığı tutmanın heyecanını yaşarken, o anları kaydetti.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde balığa çıkan amatör balıkçı Cafer Özdemir'in oltasına, 60-70 santimetre boyundaki yavru köpek balığı takıldı. Özdemir ve arkadaşları, ilk kez köpek balığı tutmanın heyecanını yaşarken, o anları kaydetti.

Ceyhan'da sağlık sektöründe görev yapan ve yaklaşık 6 yıldır balığa çıkan Cafer Özdemir, 4,5 metrelik teknesiyle arkadaşlarını da yanına alıp Yumurtalık Limanı'ndan balığa çıktı. Küçük Yumurtalık, Haylazlı-Kokar açıklarında avlanan Özdemir'in oltasına ağır bir balık takıldı. Uzun uğraşlarla balığı deniz yüzeyine çıkaran Özdemir ve arkadaşları, 60-70 santimetre boyundaki yavru köpek balığını görünce heyecanlandı. Küçük balık için yapılan takımlardaki 2 iğnenin ucuna takıldığı gözlenen köpek balığı, tekrar denize bırakıldı.

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

Bölgede daha önce de görülen bir cins köpek balığı yavrusunu tutan Özdemir, "Arkadaşlarımızla yaklaşık 6 yıldır farklı zamanlarda balığa çıkıyoruz. Olta sertleşince büyük bir balık tuttuğumu fark ettim. Uzun uğraşlarla suyun yüzeyine çıkardığımda 60-70 santimetre boyunda köpek balığını görünce şaşkına döndüm. Arkadaşlarımla görüntü ve fotoğraf çektikten sonra tekrar serbest bıraktık, hepimiz çok mutlu olduk ve çok şaşırdık. Bizim için güzel bir anı ve tecrübe oldu" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Cafer Özdemir Yumurtalık Balıkçılık Adana Balıkçılık Doğa Yaşam Güncel Haberler

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