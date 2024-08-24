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Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı

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Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri başladı. Alarm gibi açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Sürekli su verdiğimizde 10 gün yetecek kadar suyumuz var" dedi.

Amasya'da sadece 10 günlük su kaldığı öğrenildi.

AMASYA'DA KURAKLIK ALARM VERİYOR

Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri başladı. Alarm gibi açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Sürekli su verdiğimizde 10 gün yetecek kadar suyumuz var" dedi.

Amasya'nın 10 günlük suyu kaldıAmasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi

SADECE 10 GÜNLÜK SU KALDI

Türkiye kurak ve yağışsız bir dönemden geçerken belediyeler kendi inisiyatifleriyle bazı çözümlere başvuruyor. Yaptığı esnaf gezisinin görüntülerini paylaşıp günlük kullanılan suyla depoya gelen su arasında fark oluşmaya başladığı için yaptıkları su kesintilerine değinen Başkan Sevindi, "Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

HER GÜN SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Belediye, önceden önlem alınması amacıyla 00.00 - 07.00 saatleri arasında kesinti olacak mahalleleri sosyal medya hesabından duyuruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Turgay Sevindi Turgay Sevindi 3-sayfa Amasya Amasya Çevre 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (8)

Emrah null:

Olsun başkanım akşamki konser 10 numaraydı şak şak şakkkkk

22
8
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Hikmet Demirci:

Karadeniz çok yakın, döşeyin boruları getirin suyu. Tabi masrafı çok olacağından cebinize girecek para azalacaktır. bunu da istemezsiniz.

14
5
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izzet Ulas:

Amasya'nın ortasından kocaman bir dere geçiyor ve suyumu azalmış! Yuh yani

14
0
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mühendis:

10 gün ne? O zamana kadar ne yapıyormuş?

13
0
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Ramazan Batar:

Her yıl aynı haberler

11
0
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Abdullah Civelek:

Ulan ayağınız kaysa nehire dusceksiniz Amasya'da nasıl su yok

0
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White Turk:

Bir iki youtuber çağır birde konser ver seçmeniniz sizi sever su yol bunlar hizmet değil ki.

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