Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları İstanbul'a Götürüyor

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 10-15 yaş grubu toplam 29 öğrenciye yönelik Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İstanbul'a gezi programı düzenlendi. İstanbul gezisinde çocuklar, Topkapı Sarayı, Ayasofya Cami, Sultanahmet Cami, Yerebatan Sarnıcı, Eminönü, Dolmabahçe Sarayı, Panorama 1453, Miniatük, Eyüpsultan, Camlıca Tepesi ve boğazda tekne turu gibi birçok faaliyette bulunacaklar.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 10-15 yaş grubu toplam 29 öğrenciye yönelik Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İstanbul'a gezi programı düzenledi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Fatih Güvenç ve 3 polis memuru nezaretinde 26'a kadar Temmuz tarihleri arasında 29 çocuk İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

İstanbul gezisinde çocuklar, Topkapı Sarayı, Ayasofya Cami, Sultanahmet Cami, Yerebatan Sarnıcı, Eminönü, Dolmabahçe Sarayı, Panorama 1453, Miniatük, Eyüpsultan, Camlıca Tepesi ve boğazda tekne turu gibi birçok faaliyette bulunacaklar.