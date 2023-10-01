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Amasya'da otobüs kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin cenazesi toprağa verildi

Amasya'da meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi'nin cenazesi, memleketleri Çorum'da defnedildi. Kazada yaralanan diğer öğrenciler ise hastanelerde tedavi altına alındı.