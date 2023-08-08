Alzheimer hastası Mustafa Yılmaz'dan günlerdir haber alınamıyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 Ağustos'ta evinden çıkan Alzheimer hastası Mustafa Yılmaz'ı yakınları günlerdir arıyor. Yaşlı adamın son görüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Mustafa Yılmaz, 3 Ağustos'ta evinden çıktı. Günler kendisinden haber alınamayan Yılmaz'ın yakınları yaşlı adamın hayatından endişe duyuyor. Emniyete gidip kayıp başvurusu yaptıklarını dile getiren Mustafa Yılmaz'ın kardeşi Metin Yılmaz, "Mahalle aralarına, duraklara resimlerini yapıştırıp aradık" ifadelerini kullandı. Ağabeyini arayan Metin Yılmaz kayıp ilanları verip aradıklarını ama bir sonuç bulamadıklarını dile getirdi.

Yaşlı adamın son görüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Günlerdir ağabeyini arayıp bulamadıklarını belirten Metin Yılmaz "Perşembe günü saat sekizde evi terk ediyor. Sefaköy'de bazı esnafların kamera kaydında gördük ama başka yerde kayırlarda bulamadık. Emniyet mensuplarına haber verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, içişleri bakanımız ve emniyet mensuplarımız tarafından bulunmasını rica ediyorum. Alzheimer hastasıydı. Bir kaç yıl önce tüberküloz geçirmişti. Abimin akli dengesi yerinde olmadığı için bulamıyoruz. Evini bulamıyor. 6 gündür arıyoruz ama bir haber alamadık. Herhangi bir gelişme olmadı. Mahalle aralarına, duraklara resimlerini yapıştırıp aradık. İnsanın kedisi kaybolsa içi yanıyor. Günlerdir çok üzgünüz" dedi.