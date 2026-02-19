Haberler

Alzheimer hastası yaşlı adamın kaybolma hikayesi

Alzheimer hastası yaşlı adamın kaybolma hikayesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Hadim ilçesinde 9 gün önce kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'nın aranmasına devam ediliyor. Aybattı'nın cep telefonunun en son Dedemli Mahallesi'nde sinyal verdiği belirtildi.

KONYA'nın Hadim ilçesinde 9 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'yı (74) arama çalışmaları sürüyor. Aybattı'nın cep telefonunun en son Dedemli Mahallesi'nde sinyal verdiği belirtildi.

Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı, 9 Şubat'ta Konya kent merkezindeki Karatay Otobüs Terminali'nde bindiği minibüsle yaşadığı Hadim ilçesi'ne bağlı Dedemli Mahallesi'ne gitti. Mahallede en son 11 Şubat'ta görülen Aybattı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma komandolar, AFAD ekipleri ve gönüllüler hareket etti. 200'e yakın görevlinin katıldığı çalışmalardaİ Dedemli Mahallesi'ndeki metruk evler, dere yatakları, ormanlık alanlar ve göletler aranıyor. Hassas burunlu köpekler, yapay zeka destekli dronlar ile çalışmalar sürerken; Aybattı'nın cep telefonunun en son yaşadığı ve görüldüğü Dedemli Mahallesi'nde sinyal verdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor