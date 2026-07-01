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Altıntepe Ören Yeri'nde Çilek Dolunayı görüntülendi

Altıntepe Ören Yeri'nde Çilek Dolunayı görüntülendi
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Erzincan'daki tarihi Altıntepe Ören Yeri, 'Çilek Dolunayı' ile birlikte görüntülendi. Ayın kızıl ve altın tonları, tarihi sütunlar ve surlar arasında eşsiz bir manzara oluşturdu.

ERZİNCAN'ın tarihi miraslarından Altıntepe Ören Yeri, 'Çilek Dolunayı' ile birlikte görüntülendi.

Kuzey Amerika'da bu dönemde olgunlaşan çilek hasadından esinlenilerek 'Çilek Dolunayı' olarak adlandırılan doğa olayında, ayın kızıl ve altın tonlarındaki rengi, gökyüzünde güzel görüntüler sunuyor. Erzincan kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Urartu Dönemi'nin yerleşim alanlarından biri olan Altıntepe Ören Yeri'nde de gece yükselen Çilek Dolunayı, tarihi sütunlar ve surların ardından fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Tarih ve doğanın buluştuğu anlar, bölgeye gelen ziyaretçiler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Erzincan semalarında görülen Çilek Dolunayı, gecenin geç saatlerine kadar izlendi ve fotoğraflandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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