Altındağ'a Yeni Semt Pazarı Açıldı

Altındağ Belediyesi, ilçeye yepyeni bir semt pazarı daha kazandırdı. Karapürçek Mahallesi sakinlerinin dört gözle beklediği semt pazarı hizmete açıldı.

Altındağ'a 1 semt pazarı daha açıldı. Karapürçek Mahallesi sakinlerinin önemli bir ihtiyacı daha giderildi. Tam donanımlı ve modern kapalı semt pazarı, hizmete başladı. Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi karşısında hizmete açılan semt pazarı, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini topladı. Semt pazarı, Karapürçekli vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapabilmesi için her cuma günü hizmet verecek. Semt pazarlarının mahalle sakinleri için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni pazarın herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

"Mahalle sakinlerimize ve pazar esnafımıza hayırlı olsun"

Karapürçek'in her geçen gün büyüyen ve nüfusu artan bir mahalle olduğunu söyleyen Başkan Balcı "Kapalı semt pazarları mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacı. Karapürçek'te, çok merkezi bir alanda, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin hemen karşısında yapımını tamamladığımız semt pazarı, herkesin rahatlıkla faydalanacağı ve kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada. Huzurlu, rahat ve konforlu alışverişin adresi olan yeni semt pazarımız cuma günleri hizmet verecek. Tüm mahalle sakinlerimize ve pazar esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hayırlı satışlar diliyorum" dedi. - ANKARA