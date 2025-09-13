Alman Damat Türk Gelenekleriyle Gelin Aldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde İrem Coşkun (33) ile Almanya uyruklu Jan Rancke (43), Türk geleneklerine göre yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Renkli anların yaşandığı düğünde damat, at üzerinde gelin almaya gitti.

Polonya'da mimarlık yapan İrem Coşkun, burada tanıştığı Alman vatandaşı Jan Rancke ile hayatını memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde birleştirdi. Ovacık Mahallesi'ndeki düğün Türk geleneklerine göre yapıldı. Alman damat Jan Rancke, 'at üstünde gelin alma' geleneğini yerine getirdi. Damat, gelini ata bindirerek aldı. Damadın yaşadığı heyecan kameralara yansıdı. Türk adetlerinin yaşatıldığı düğünde davetliler gönüllerince eğlenirken, çiftin mutluluğu da objektiflere yansıdı.

Haber : Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),