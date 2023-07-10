Alman çift Türkiye'de dünya turuna devam ediyor

Alman Susi ve Jens Radeliald çifti, motosikletleriyle dünya turuna çıktıktan sonra Türkiye'ye gelerek çeşitli şehirleri gezdiler. Mardin'e gelen çift, burada tarihi yerleri ziyaret etti ve Derik ilçesinde geceyi geçirdi. Çift, bölgedeki insanların sıcakkanlılığından ve misafirperverliklerinden çok etkilendiklerini belirtti.

ALMAN Susi (57) ve Jens Radeliald (57) çifti, 6 aydır motosikletle çıktıkları dünya turunda İran, Irak, Gürcistan ve Ermenistan'ın ardından geldikleri Türkiye'de çeşitli kentlerin ardından Mardin'i gezdi. Derik ilçesine gelen ve GAP Şelalesi Tabiat Parkı'nda çadır kurarak geceyi geçiren çift, "Almanya'daki insanlar, buradaki insanlar gibi değil. Buradakiler sürekli bizi yemeğe davet ediyorlar. İnsanları çok iyi ve sıcakkanlılar. Buraları çok sıcak olduğu için, Derik'te ağacın gölgesinde yattık" dedi.

Alman Susi ve Jens Radeliald çifti, yaklaşık 6 ay önce motosikletle dünya turuna çıktı. İran, Irak, Gürcistan ve Ermenistan'ın ardından geldikleri Türkiye'de İstanbul, Kapadokya, Safranbolu, Gümüşhane, Bayburt'u gezen çift daha sonra yüzyıllardır farklı dil ve dinlerin bir arada yaşadığı, camileri, medreseleri, kiliseleri ve tarihi evleri içinde barındıran Mardin'e geldi. Mardin'deki tarihi yerleri gezen çift, buradan Derik ilçesine geçti. İlçede GAP Şelalesi Tabiat Parkı'nda çadır kuran çift, geceyi de burada geçirdi. İlçe sakinleriyle iletişimleri konusunda Derik Kuzey Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Ayebe, çifte yardımcı oldu. Çift, ilçedeki 363 yıllık tarihi Ermeni Kevork Kilisesi, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Cami, GAP Şelalesi ve 200 yıllık eski cezaevini gezdi.