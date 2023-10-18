Tarihi, turistik, kültürel ve doğal zenginlikleri, gastronomi kültürü, yüksek tarım ve hayvancılık potansiyelinin yanında zeytin ve zeytinyağı üretiminde Ege'de önemli bir yere sahip olan Aliağa'da, 2. Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi.

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ile Hacıömerli Mahallesi'nde Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan Gryneion Cafe ve Mesire alanında düzenlenen 2. Zeytin Hasat Şenliği'ne Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç, Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal, kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Zeytin fidanı dağıtıldı

Aliağa 2. Zeytin Hasat Şenliği çerçevesinde sabun yapımı, Zeytin Salamura ve Kırma Atölye etkinliği, zeytinyağı tadım yarışması, zeytinyağlı yemek yarışması, tarlada zeytin hasadı, zeytinyağı fabrikası ziyareti yapıldı. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ziyaretçilere zeytin fidanı dağıtıldı. Ürün tanıtım stantlarının yer aldığı organizasyonda katılımcılara çeşitli ikramlar yapılırken, ayrıca vatandaşlara çekilişle hediyeler de verildi.

Gryneion'da yemek tadım yarışması

Şenliğin devamında gerçekleştirilen zeytinyağı tadım yarışması, zeytinyağlı yemek yarışması şenliğe heyecan kattı. Tadım yarışmasında jüri üyeliklerini Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Şef Sedat Çetiner ile Şef Emrah Tütüncüoğlu yaptı. Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

"Yeni projeler için gayret gösteriyoruz"

Zeytin hasat şenliğinin bu yıl 2.'sini düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal, "Bir tarafında ağır sanayisi, bir tarafında petrokimyası, bir tarafında mavi bayraklı plajları bir tarafında geniş tarım arazisi olan Aliağamızda, ilçe müdürlüğü olarak durmadan, yorulmadan sorunları çözmek için ve yeni projeler yapmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Zeytinin bölge için çok önemli ve değerli bir tarım ürünü olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç, il genelinde yaklaşık 400 ton zeytinyağı üretimi yapıldığını söyledi.

"Hasadımız bereketli olsun"

Aliağa'nın her alanda olduğu gibi tarım alanında da büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Zeytin, Aliağamızda önde gelen tarım ürünleri arasında yer alıyor. Aliağamızda 44 bin dekar zeytin arazimiz, 483 bin zeytin ağacımız bulunuyor. Bu yıl hasatta hedefimiz, yaklaşık 12 bin ton zeytin ile birlikte 3 bin ton zeytinyağı elde etmek. Elde ettiğimiz zeytinyağımızı bir yandan dağıtmak, bir yandan da kalitesine güvendiğimiz zeytin ve zeytinyağımızı yurt geneline yayarak tanıtmak arzusundayız. Bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz zeytin hasat şenliğimizi önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirerek geleneksel hale getireceğiz. Şenliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hasadımızın bereketli olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Zeytin üretimini artırmak zorundayız"

Sadece bölgede değil ülke genelinde zeytin üretiminin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise, "Aliağa, sanayinin yanında turizm ve tarımda da önemli bir yere sahip. Hasat şenliğindeki amacımız hem çiftçilerimizi bir araya getirmek, hem bir şenlik ortamında, bir kardeşlik ortamında hasat başlatmaktı. Üretimin önemini ortaya koymaktı. Zeytin üretimini ülke genelinde artırmak zorundayız. Her ne şartta olursa olsun çiftçilerimizin üretmelerini istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR