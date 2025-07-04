Ali Yerlikaya: Orman yangınından etkilenen 60 haneye 5 milyon 745 bin lira nakdi destek yaptık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Orman yangınlarının ardından ilk etapta AFAD olarak 30 milyon TL aktarmıştık. 60 hanemize toplam 5 milyon 745 TL nakdi ödemesini hemen 1 gün içerisinde yaptık" açıklamasında bulundu.

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından binlerce vatandaş etkilenirken; yerleşim yerleri de zarar gördü.

"6 HANEYE 5 MİLYON 745 BİN LİRA DESTEK YAPTIK"

Yangınlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kameraların karşısına geçti. Yerlikaya açıklamasında"İlk etapta AFAD olarak 30 milyon TL aktarmıştık. 60 hanemize toplam 5 milyon 745 TL nakdi ödemesini hemen 1 gün içerisinde yaptık" ifadelerini kullandı.