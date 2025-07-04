Ali Yerlikaya: Orman yangınından etkilenen 60 haneye 5 milyon 745 bin lira nakdi destek yaptık
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "İlk etapta AFAD olarak 30 milyon TL aktarmıştık. 60 hanemize toplam 5 milyon 745 TL nakdi ödemesini hemen 1 gün içerisinde yaptık" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Orman yangınlarının ardından ilk etapta AFAD olarak 30 milyon TL aktarmıştık. 60 hanemize toplam 5 milyon 745 TL nakdi ödemesini hemen 1 gün içerisinde yaptık" açıklamasında bulundu.
Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından binlerce vatandaş etkilenirken; yerleşim yerleri de zarar gördü.
"6 HANEYE 5 MİLYON 745 BİN LİRA DESTEK YAPTIK"
Yangınlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kameraların karşısına geçti. Yerlikaya açıklamasında"İlk etapta AFAD olarak 30 milyon TL aktarmıştık. 60 hanemize toplam 5 milyon 745 TL nakdi ödemesini hemen 1 gün içerisinde yaptık" ifadelerini kullandı.