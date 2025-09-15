Haberler

Alevi gençle evlenen kadın, 'Dede nikahı'nda büyük şaşkınlık yaşadı

Güncelleme:
Hanefi bir kadın ile Alevi bir erkeğin dede nikahında ilginç anlar yaşandı. Damadın başparmağını masaya koymasıyla şaşıran gelin, kısa süreli tereddüt sonrası kendi parmaklarını da masaya koyarak durumu toparladı.

Hanefi mezhebine mensup bir kadın ile Alevi bir erkeğin nikahında dikkat çeken bir an yaşandı. Dede nikahı sırasında damadın başparmağını masaya koyması, geline kısa süreli şaşkınlık yaşattı. Çevresine bakınan gelin, ardından kendi parmaklarını da masaya koyarak durumu toparladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Allah kabul etsin gençlerimizin nikahını...
  • Neden baş parmağını masaya koydu öyle? İlk defa şahit oldum.
  • Kadın şok oldu bir an...
  • Ya ben bir şey anlamadım valla...
  • Allah herkesin yerini, inancını ayrı yaratmıştır. Saygı duymak gerekir
  • Önemli olan kalpler bir olsun
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvatandaş:

günümüzdeki aleviliğin müslümanlıktan uzak olduğunu görüyorum. HZ Ali namazını kılardı alevileri namaz kılarken görmedim

