Alevi gençle evlenen kadın, 'Dede nikahı'nda büyük şaşkınlık yaşadı

Hanefi mezhebine mensup bir kadın ile Alevi bir erkeğin nikahında dikkat çeken bir an yaşandı. Dede nikahı sırasında damadın başparmağını masaya koyması, geline kısa süreli şaşkınlık yaşattı. Çevresine bakınan gelin, ardından kendi parmaklarını da masaya koyarak durumu toparladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;