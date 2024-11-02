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Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi

Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
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Amerika'da yaşayan bir kadın, kendisini aldatan kaçak göçmen sevgilisinden ilginç bir intikam aldı. 'Lunaparka gidiyoruz' diyerek kandırdığı sevgilisini Meksika sınırına götürüp sınır dışı ettirdi. Yolculuk boyunca uyuyan adam, sınırı görünce gerçeği anladı. Kadın "Beni kullanamazsın" diyerek onu orada bıraktı. TikTok'ta paylaşılan intikam videosu 2.6 milyon beğeniyle viral oldu.

Amerika'da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Kaçak olarak ülkede yaşayan erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenen genç kadın, sevgilisini "lunaparka gidiyoruz" diyerek Meksika sınırına götürüp sınır dışı ettirdi.

Kadın, TikTok'ta paylaştığı videoda intikam planını detaylı şekilde anlattı. Sevgilisinin aldattığına dair kanıtları telefonunda bulan kadın, planını titizlikle hazırladı. Yolda GPS'i kontrol edemesin diye yolculuk öncesi sevgilisini tuvalete gönderdi. Lunaparkta para ve telefon gerekeceğini söyleyerek tüm değerli eşyalarını yanına almasını sağladı.

Yolculuğun büyük bölümünü uyuyarak geçiren adam, Meksika sınırını görünce gerçeği anladı. Aldatmayı inkar etmeye çalışan adama genç kadın, "Beni kullanamazsın. Madem böyle davrandın, seni burada bırakıyorum" diyerek veda etti.

TikTok'ta 2.6 milyon beğeni alan video kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları kadının intikamını destekleyen yorumlar yaptı. Bir kullanıcı "Memnun kalmadığı ürünü iade etti" yorumuyla dikkat çekerken, başka bir kullanıcı "Tarihin en iyi intikam hikayelerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Kadın, yaptığından pişman olmadığını ve telefonunda bulduğu aldatma kanıtları sayesinde planını uygulamaya cesaret ettiğini söyledi.

Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüven Korkmaz:

Bu akıl bizim kizlarin basina

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAli Çelik:

Adam yanlışlıkla kendini vuruyor adalet yerini bulmuş kısas hayat vardır

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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