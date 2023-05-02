Alanya'da yamaç paraşütü yapan Rus turist kayalık alana çakıldı

Alanya'da yamaç paraşütü yapan bir Rus turist, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek kayalık alana çakıldı. Helikopterle alınamayan turist, halat yardımıyla denize kıyısına indirilerek bot ile karaya çıkartıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan Rus Turist, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek kayalık alana çakıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, güçlükle ulaştıkları ve vücudunda kırıklar olan turiste ilk müdahaleyi yaparak sedyeye bağladı. Ancak hava muhalefeti nedeniyle helikopterle alınamayan turistin, halat yardımıyla denize kıyısına indirilerek bot ile karaya çıkartılmasına karar verildi.

Olay saat 17.00 sıralarında Alanya Kalesi yakınlarındaki sarp kayalık alanda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen Rus Turist, ilçede paraşüt pistinin bulunduğu Yassıtepe mevkisinde yamaç paraşütü ile atlayış yaptı. Rus vatandaşı, bir süre sonra Alanya Kalesi çevresinde süzüldüğü sırada rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek kayalık alana çakıldı. Yaklaşık 150 metreden sarp kayalık alana çakılan turist için yardım talebinde bulunuldu.

Ekipler bulun üzerine sedyeye bağlanan yaralı Rus vatandaşını halat yardımı ile uçurumdan indirmek için çalışma başlattı. Ekipler, sarp kayalık bölgede çalışmalarını güçlükle sürdürürken, yaralıyı götürmek üzere bölgeye gelen askeri bot beklemeye başladı. Kurtarma çalışması sürdürülüyor.