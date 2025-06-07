Alanya'da Turistler Yunuslarla Renkli Anlar Yaşadı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tekneyle tura çıkan turistler, karşılaştıkları yunuslarla keyifli anlar yaşadı. Yunusların tekneye eşlik ettiği yolculuk, turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde tura çıkan turistler bir süre tekneye eşlik eden yunusları ilgiyle izledi.
Alanya Kalesi açıklarında dün öğle saatlerinde tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunuslarla karşılaştı. Aniden ortaya çıkan yunuslar tekneyle yarışıp, çeşitli hareketler yaparken, tatilciler de bu anları ilgiyle izledi. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı yolculukta yunusları izleyen turistler o anları cep telefonları ile kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam