Alanya'da Sağanak Yağış ve Fırtına Plajları Etkiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına İncekum'daki plajlarda etkili oldu. Fırtına sonrası plaj şemsiyeleri denizden toplanırken vatandaşlar, kafelere girip fırtınanın bitmesini bekledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına İncekum'daki plajlarda etkili oldu. Fırtına sonrası plaj şemsiyeleri denizden toplanırken vatandaşlar, kafelere girip fırtınanın bitmesini bekledi.

Meteorolojinin, Antalya'nın merkezi doğusu ve iç kesimlerde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı saat 17.00'da Alanya'nın İncekum Plajı'nda etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış ve kuvvetli fırtınayla birlikte sahildeki yüzlerce tatilci kısa sürede plajı boşalttı. Onlarca şemsiye havaya ve denize uçarken plajdaki bazı locaların örtüleri fırtına nedeniyle yırtıldı.

Kısa süren hava olayında şans eseri kimse yaralanmazken dev dalgalara rağmen suya denize giren bir görevlinin dubaları kenara çıkarmaya çalıştığı görüldü. - ANTALYA