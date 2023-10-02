Alanya'da Huzurevi Projesi İçin Protokol İmzalandı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Kırbıyık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık Okurcalar Mahallesi'nde yapılacak olan Huzurevi Projesi için protokol imzaladılar. Başkan Yücel, atıl durumdaki Okurcalar eski belediye binasının yapılan protokol sonrası huzurevine dönüştürüleceğini belirterek, 'Şimdiden Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.' dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Kırbıyık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık Okurcalar Mahallesi'nde yapılacak olan Huzurevi Projesi için protokol imzaladılar. Başkan Yücel, atıl durumdaki Okurcalar eski belediye binasının yapılan protokol sonrası huzurevine dönüştürüleceğini belirterek, "Şimdiden Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

En geç 1 yıl içinde hizmete açılacak

Okurcalar Mahallesi'ne kazandırılacak huzurevi projesi için bir protokol imzalandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Kırbıyık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık arasında imzalanan protokol ile Hayırsever Şahin Kırbıyık tarafından Alanya Belediyesi'nin projesine uygun olarak huzurevi yaptırılacak. Alanya Belediyesi Sultan-Sacit Özkan Huzurevi adı ile hizmete sunulacak olan projenin çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak ve 1 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak.

Otel konforunda olacak

Toplam 22 yatak odasından oluşan ve 44 kişi kapasiteli huzurevinde yemekhane, dinlenme – aktivite odaları, doktor ve fizik tedavi odaları, kütüphane, atölyeler ve kış bahçesi gibi pek çok alan olacak. Otel konforunda yapılacak huzurevi ile Batı Alanya bölgesinin büyük bir eksiği daha giderilmiş olacak.

İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bizim en değerlimiz büyüklerimiz, atalarımızdır. Büyüklerimiz için yaşlılarımız için bugün bir huzurevi projesine imza attık. Bölgemizde olmasına rağmen yine de ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Sağ olsun Kırbıyık A.Ş. Yönetimi olarak bunu üstlendiler. Yine aynı zaman Sultan-Sacit Özkan da mahtumu olarak bunu üstlendiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum bu hayırseverliklerinden dolayı. Bunu en kısa sürede bitirip Allah izin verirse hep birlikte Alanya kamuoyu ile paylaşacağız. Özkan ailesi, Kırbıyık ailesi ve yerel yönetimlerde de bizler büyüklerimize vefa borcumuzu ödemiş olacağız. Şimdiden tüm Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür eden Kırbıyık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık ise, "Alanya halkı ve Allah rızası için biz bunu yapabilmenin gururu içerisindeyiz. Yapıp en kısa zamanda da teslim edeceğiz. Alanya'mıza şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ANTALYA