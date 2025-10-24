Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Saray Mahallesi Hacıhamdioğlu Caddesinde yer alan 4 katlı otelde kan donduran bir olay yaşandı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Otelin 4'üncü katında konaklayan Avusturyalı turist V.S.'yi (80) birkaç gündür göremeyen çalışanlar, polise haber verdi. İnceleme yapan polis, otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedenini buldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı.

GÜNLERCE ORADA KALMIŞ

İtfaiyenin yardımıyla çıkarılan V.S.'nin cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polisin araştırmasında V.S.'nin 3 gün önce asansör boşluğuna düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.