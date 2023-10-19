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Akyazı'da Kadın Otomobil Kazası Sonucu Hafif Yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadın otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekibi ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralı kadının durumu iyi.