Aksaray'da Okul Bahçesinde Korkuluk Demiri Saplanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Aksaray'da Okul Bahçesinde Korkuluk Demiri Saplanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Aksaray'da bir çocuk, okul bahçesindeki duvardan atlarken korkuluk demirine düştü. Sağ koluna saplanan demir, hastanede ameliyatla çıkarıldı.

AKSARAY'da okul bahçesinin duvarından atlarken düşen A.E.'nin (13) koluna, korkuluk demiri saplandı. A.E.'nin kolundaki demir, kaldırıldığı hastanede çıkarıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Bahçe duvarından atlamak isteyen A.E., korkuluk demirinin üzerine düştü. Sağ koluna korkuluk demiri saplanan A.E.'nin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından A.E., kolundaki demirle birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kola saplanan demir, ameliyatla çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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