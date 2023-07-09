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Aksaray'da Belediye Tarafından Kurulan Lavanta Bahçesinin Açılışı Gerçekleştirildi

Aksaray'da Belediye Tarafından Kurulan Lavanta Bahçesinin Açılışı Gerçekleştirildi

Yaşam Haberleri

Aksaray Belediyesi tarafından Aksaray-Ankara kara yolu yakınındaki 20 bin metrekarelik tarım arazisine kurulan lavanta bahçesinin açılışı yapıldı. Bahçeye 16 bin lavanta fidesi dikildi. Açılış törenine Belediye Başkanı Evren Dinçer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dinçer, lavanta bahçesinin şehre turizm noktasında önemli bir değer kazandırdığını belirtti.

Aksaray'da belediye tarafından kurulan lavanta bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.

Aksaray Belediyesince Aksaray-Ankara kara yolu yakınındaki 20 bin metrekarelik tarım arazisine kurulan lavanta bahçesine, 16 bin lavanta fidesi dikildi.

Lavanta bahçesinin açılış töreni, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Açılış öncesinde konuşan Dinçer, atıl vaziyetteki alanı lavanta bahçesine dönüştürdüklerini ve şehre turizm noktasında önemli bir değer kazandırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce oluşturulan lavanta bahçesinin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Dinçer, "Lavanta bahçesi projemizi tamamlayarak şehrimizin bir potansiyelini daha gün yüzüne çıkarttık. Bahçemiz, tarım ve turizmin buluştuğu güzel bir alan oldu. Burası mor ve gri renkleriyle, kokusuyla görsel şölen sunuyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Açılış sonrasında vatandaşlar, bahçeyi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Yaşam

Evren Dinçer Aksaray Yaşam Haberler

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