Aksaray Belediyesi 1004 çocuk için sünnet şöleni düzenledi

Aksaray Belediyesince sünnet ettirilen 1004 çocuk için şölen düzenlendi.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen şölen öncesinde çocuklar, üstü açık otobüslerle şehir turu attı. Gezi sonrası Kılıçaslan Parkı'na gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı, ikramda bulunuldu.

Burada konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, valiliğinin dördüncü gününde böyle güzel bir organizasyonda olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sünnet şöleninin çocuklar için unutulmaz bir anı olduğunu belirten Kumbuzoğlu, çocukluk döneminin ardından erkekliğin ön plana geleceğini ifade etti.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise belediyeciliğin en önemli unsurunun sosyal belediyecilik olduğunu, sünnet şöleninin de bunlar arasında yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Evren Dinçer de çocuklar için unutamayacakları bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sünnet edilenler arasında 30 engelli çocuğun da bulunduğunu belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Aksaray merkez ve köylerindeki çocukların bu özel gününde birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. İnşallah da bundan sonraki yıllarda da benzer organizasyonları düzenleyeceğiz. Müthiş bir katılım var bu bizi çok mutlu ediyor. Yavrularımıza sünnet kıyafetlerini ve oyuncaklarımızı dağıttık. Çocuklarımızın hayatında bugün önemli bir yer edecek. Çok eğlenceli vakitler geçireceğiz. Gençlerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum."

Program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.