Akrebe ip bağlayıp gezdirdi, sarı kız örümceği ile sohbet etti

ADANA - Adana'da bir kişi akrebe ip bağlayıp gezdirdi, sarı kız örümceği ile sohbet etti

Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan akrep, sarıkız, ve yılanlar dikkat çekti. Siyah akrebin zehirli iğnesine ip bağlayıp gezdiren vatandaşlardan Osman Yüksel'in gece evine gelen ve etçil olarak bilinen sarı kız örümceği ile kurduğu diyalog da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu sene mahallelerinde çok sayıda tehlikeli tür olarak bilinen akrep, yılan ve sarı kız örümceği olduğunu aktaran Osman Yüksel hayvanların kendilerine zarar vermediğini ifade ederek onlarla bir arada yaşamaya başladıklarını kaydetti.

Her taşın altından akrep çıktığını kaydeden Yüksel " Bu yıl çok yağmur yağdı. Her taşın altından akrep yılan sarı örümcek çıkıyor. Bunları evcil hayvan gibi yaptık. Yılanlarla, akrepler evcil oldu kimseyi sokmuyor da. Bir iki tane değil her yerde taşın altında var yollarda yılan çok. Bizde böyle bir arada yaşıyoruz" dedi.