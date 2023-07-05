Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akpınar Köyünde düzenlenen 2. Geleneksel Yaz Şenlikleri renkli ve eğlenceli geçti. Köy halkı ve konuklar, müzik ve etkinliklerle dolu bir şenlik yaşadılar. Futbol turnuvası, yarışmalar ve temsili asker uğurlaması gibi etkinliklerle dolu olan şenlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Akpınar köyü yaz şenliğinde coştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akpınar Köyünde 2. Geleneksel Yaz Şenliklerinde köy halkı ve konuklar eğlence ile müziğe doydular.

Akpınar Köyü meydanında düzenlenen köy şenliğine, halk yoğun ilgi gösterdi. Güzel anılar biriktirmenin ne kadar önemli olduğunu bilen Akpınar köyü gençleri yoğun geçen eğitim döneminin sonunda köyde ve gurbette yaşayan 7'den 70'e herkes için köy parkında etkinlikler düzenledi.

Şenlik çerçevesinde 2 gün süren futbol turnuvasında dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi. Şenlik gecesi balon patlatma, sandalye kapmaca, çuval yarışı, halat çekme gibi yarışmaların düzenlenerek gece tam bir şenlik havasında geçti.

Ayrıca Down sendromlu 36 yaşındaki Burak Arabacı için asker kıyafeti giydirilip temsili asker uğurlaması yapıldı. Yemin töreni ile Burak'ın asker olma hayalleride gerçekleşmiş oldu.

Yaklaşık 5 saat süren şenliklerde birbirinden güzel hareketli türkülerle coşan köy halkı gönüllerince eğlendiler. Şenlik pastası kesilerek gece havai fişek gösterisi ile sona erdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen şenliklerin bir sonraki yıl daha da coşkulu geçmesi bekleniyor.