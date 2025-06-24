AKOM İstanbulluları uyardı, 3 gün sürecek

AKOM İstanbulluları uyardı, 3 gün sürecek
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AKOM İstanbulluları uyardı, 3 gün sürecek
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AKOM, İstanbul'u etkisi altına alacak sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Cuma gününe kadar sürecek ve 34-37 dereceye ulaşacak sıcaklıklarla birlikte güneş çarpması riski artarken, orman yangınları açısından da kritik günlere giriliyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları tehlikeli sıcaklıklara karşı uyardı. Hazırlanan meteorolojik rapora göre, yurdun güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasının, çarşamba (yarın) gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Cuma gününe kadar sürmesi öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul genelinde sıcaklıkların 34-37°C aralığına kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT

Yüksek sıcaklık, düşük bağıl nem ve kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgârların etkili olacağı çarşamba, perşembe ve cuma günlerinin, orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı değerlendiriliyor. Bu nedenle, vatandaşların yangınlara karşı son derece dikkatli ve duyarlı olması önem taşıyor.

SAAT VERİLDİ

Ayrıca, tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasının güneş çarpması açısından en riskli zaman dilimi olduğu vurgulanıyor. Özellikle bağıl nemin nispeten yüksek olduğu deniz sahilleri gibi bölgelerde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamaları öneriliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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