Akkese İlkokulu'nda Açık Hava Sineması ile Nostalji Gecesi

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde Akkese İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesi, Yeşilçam filmlerinin gösterildiği açık hava sinemasına dönüştürüldü. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, düzenlenen yıl sonu etkinliğinde beyaz perdeye yansıtılan nostaljik filmleri izleyerek geçmişe yolculuk yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların son haftasını etkinlik haftası ilan etmesiyle ilçeye bağlı Akkese Mahallesi'ndeki Akkese İlkokul ve Ortaokulu'nda nostalji film gecesi etkinliği düzenlendi. Hazırlıklarını tamamlayan öğretmenler, sosyal medyada 'Yastığını, minderini ve mısırını kap gel' sloganıyla yaptığı davet yoğun ilgi gördü. Velilerle öğrencilerin yanı sıra mahalleliden de yoğun ilgi gören etkinliğe, kimi patlamış mısır kovasını, kimi minderini alarak geldi. Okul yönetimi, öğrenci ve velilerin birlikte keyifli vakit geçirdiği etkinlik, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini açık hava sinemasında buluşturdu. Etkinliğe katılanlar, çimenlerin üzerinde beyaz perdeye yansıtılan nostaljik filmleri izleyerek geçmişe yolculuk yaptı.

'NOSTALJİK BİR GECE OLSUN İSTEDİK'

Sınıf öğretmeni Özlem Turan Başkan, veliler ve öğrenciler için keyifli bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Çocukların aileleriyle birlikte katılabileceği bir etkinlik olsun istedik. Nostaljik bir gece olsun istedik, açık hava sinemasını gündeme getirdik. Okulumuzun bahçesi de bu etkinliğe uygun olduğu için velilerden de olumlu dönüş aldık. 'Yastığını, minderini ve mısırını kap gel' sloganıyla sosyal medyadan duyuru yaparak, çağrıda bulunduk. Bahçede oturarak film izledik. Milli Eğitim Bakanlığı okulların son haftasını, etkinlik haftası olarak planladı. Veliler ve öğrenciler ile etkinlik yapılması istendi. Hem bu yıl 'Aile Yılı' hem de senenin stresini atmaları açısından bu etkinliği uygun gördük. İlkokul ve ortaokul olmak üzere 160 öğrencimiz var. Giresun'un merkezinden uzak bir köy okulu olmamıza rağmen yoğun katılım gösterdiler" diye konuştu.

'BU KADAR ŞANSLI DEĞİLDİK'

Veli Taner Uzuner, köy okulunda düzenlenen etkinliği beğendiğini belirterek, "Sosyal medyadan duyduk. Güzel düşünülmüş bir etkinlik. Çocukları topladık, geldik. İlk kez bir köy okulunda böyle bir etkinlik yaşanıyor. Bizler gençlik yıllarımızda bu kadar şanslı değildik. Güzel bir ortamda eğleneceğiz" dedi.

'KEYİF YAPMAYA GELDİM'

Öğrenci Sümeyye Nur Balcı ise "Okulumuzda böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyum, gurur duyuyorum. Sürpriz bir film olacakmış, heyecanlıyım. Sene boyu öğretmenlerimizle çeşitli etkinlikler yaptık. Mısırımı aldım, keyif yapmaya geldim" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/BEŞİKDÜZÜ,(Trabzon)