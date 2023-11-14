Akhisar'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Akhisar'da yeni kaymakamlık binası inşaatında çalışan Sawfan Aladdin (54) isimli yabancı uyruklu işçi, 3. kattan merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. 112 acil servis ekipleri, ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaparak, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili savcının incelemesinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA