Üye Girişi
Haberler

AK Parti Kurucusu Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti kurucularından, akademisyen, yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Prof. Dr. Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gürdoğan'ın cenazesi namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

AK PARTİ kurucularından, akademisyen, yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Prof. Dr. Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gürdoğan'ın cenazesi namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybeden AK Parti'nin kurucularından akademisyen yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan (79) için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Gürdoğan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gürdoğan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

AK PARTİ KURUCULARINDANDI

Ortaokul ve liseyi Eskişehir'de okuyan Gürdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1972 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde akademik çalışmalarına başladı. 1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İşletme Ekonomisi üzerine doktorasını tamamlayan Gürdoğan, 1987'de Doçent, 1994'te Profesör unvanını aldı.Gürdoğan'ın "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e", "Zamanı Aşan Şehirler" gibi birçok eseri bulunuyordu. Üstün ahlak ve faziletiyle tanınan Mehmet Zahid Kotku Hoca'yı anlattığı "Görünmeyen Üniversite" kitabı, en çok bilinen eserleri arasında yer alıyordu. Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, AK Parti'nin kurucu üyeleri arasındaydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Marmara Üniversitesi Nazif Gürdoğan Eskişehir İstanbul AK Parti Ölüm Yaşam Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title