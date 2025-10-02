Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama: 2075'e kadar büyük deprem beklemiyorum

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasıJeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, vatandaşlarınyüreklerine su serpecek açıklamalarda bulundu.

"23 NİSAN'DAKİ DEPREMİN ARDINDAN BU BÖLGE ZATEN GERGİNDİ"

Konuk olduğu bir canlı yayın programında konuşan Ercan, deprem bölgesindeki hareketliliğin yeni olmadığını hatırlatarak, "Çok net konuşayım. 23 Nisan 2025'te aynı bölgede 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bugün yaşanan 5.0'lık sarsıntı, bölgedeki gerginliğin hala sürdüğünü gösteriyor. Ancak bu, daha büyük bir depremin hemen geleceği anlamına gelmez" dedi.

"BU BÜYÜK DEPREMİN AYAK SESİ DEĞİL"

Depremin merkez üssünün Marmaraereğlisi ile Silivri arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, bu hattın Trakya'daki beklenen iki deprem noktasından biri olduğunu söyledi. "Ancak bu sarsıntı, Kuzey Marmara Fayı'nda beklenen büyük depremin ayak sesi değil" diyen Ercan, yaşanan depremin olağan bir hareket olduğunu vurguladı.

"YIKICI BİR BÜYÜKLÜK DEĞİL"

Depremin İstanbul'da panik yaratmasına rağmen, teknik olarak büyük bir risk taşımadığını belirten Ercan şöyle konuştu: "Deprem yıkıcı değildir. İstanbul'daki yapı stoğuna baktığımızda yıkım eşiği 6.4 büyüklüğündeki depremlerle başlar. Bu yüzden 5.3 sonrası hasar tespiti yapmak bile bence abartıdır. Çadır kurmak, okulları kapatmak gibi önlemler gereksizdir"

"2075'E KADAR BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Çarpıcı bir tahminde bulunarak uzun vadeli değerlendirmesini paylaşan Ercan, İstanbul ve çevresi için, "Ben 2075 yılına kadar Kuzey Marmara'da büyük bir deprem beklemiyorum. Artçı depremler elbette bir-iki hafta sürebilir, bu gayet doğaldır. Ama bunun arkasından hemen daha büyük bir sarsıntı gelir demek bilimsel değildir" diye konuştu.

"HALK KORKUYA KAPILMASIN, YAŞAMINA DEVAM ETSİN"

Sürekli dile getirilen 'büyük deprem' söylemlerinin halkta gereksiz bir korku uyandırdığını kaydeden Ahmet Ercan, "Halk sarsıldı, evet. Ama bu sürekli korkuyla yaşamak için bir sebep değil. Çocuklar okula gitsin, iş yerleri açık kalsın. Normal yaşama devam edilmeli. Bu tür sarsıntılar Marmara gibi aktif fay hatlarının olduğu yerlerde zaten zaman zaman olur" çağrısında bulundu.