Ağrı'da mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı - Haberler

Yüksek rakımı ile bilinen Ağrı'da etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, kış mevsiminden kalan günleri yaşatıyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

5 SANTİMETRE KAR YAĞDI

Ağrı'nın 1925 metre rakımlı Diyadin ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin özellikle yüksek bölgelerindeki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı.

HAYVAN SÜRÜLERİ GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Rahmankulu, Taşkesen, Hacıhalit, Yolcupınar köylerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meraya götürülen küçükbaş hayvan sürüleri geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, mayıs ayının sonlarında yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı.

Demirören Haber Ajansı / Yaşam