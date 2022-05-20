Ağrı'da mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı - Haberler

Ağrı'da mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı
Demirören Haber Ajansı - Yaşam
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Türkiye'de yaz aylarına girmeye hazırlanırken ülkemizin doğusunda yer alan Ağrı, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Vatandaşlar, mayıs ayında yer yer 5 santimetreyi bulan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı.
Yüksek rakımı ile bilinen Ağrı'da etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, kış mevsiminden kalan günleri yaşatıyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
5 SANTİMETRE KAR YAĞDI
Ağrı'nın 1925 metre rakımlı Diyadin ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin özellikle yüksek bölgelerindeki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı.
HAYVAN SÜRÜLERİ GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI
Rahmankulu, Taşkesen, Hacıhalit, Yolcupınar köylerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meraya götürülen küçükbaş hayvan sürüleri geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, mayıs ayının sonlarında yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı.
Demirören Haber Ajansı / Yaşam