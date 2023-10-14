Ağrı'nın Patnos ilçesindeki asker arkadaşları Alanya'da buluştu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1981 yılında vatani görevlerini yapan asker arkadaşları her sene yaptığı geleneksel buluşmalarını Alanya'da gerçekleştirdi. Emekli Yarbay Salih Akyıldız, 42 yıl aradan sonra erlerinden tekmil aldı. Eski asker arkadaşları ise bir araya gelerek asker anılarını canlandırdı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1981 yılında 34. Piyade Alayında vatani görevini yapan 24 kişi geleneksel hale getirdikleri asker arkadaşları buluşmalarını Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirdi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen devreler ilçedeki bir otelde bir araya geldi. Askerlik yaptıkları dönem komutanlıklarını yapanlar ve askerlik arkadaşları 41 yıl sonra o günleri yad etti. Yurdun dört bir tarafından gelen silah arkadaşları anılarını canlandırdı. Her sene buluşan tertipler, terhislerinden 42 yıl sonra komutanlarına tekmil verdi. O dönem yüzbaşı olan Emekli Yarbay Salih Akyıldız, yıllar sonra askerlerine tekmil yaptırdı.

41 yıl önce Ağrı'nın Patnos ilçesinde 34. Piyade Alayında bölük komutanlığını yaptığını söyleyen Emekli Yarbat Salih Akyıldız, bu buluşmayı her sene geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Askerleri ile buluşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Emekli Yarbay Akyıldız, "Bu organizasyonu düzenleyen Recep Kayışbacak arkadaşıma teşekkür ediyorum. Hepsi ile irtibata geçmiş be bu kadar kişiyi bir araya getirmiş, Kendisine bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Devam eden ve unutulmayan arkadaşlık arasında asker arkadaşlığı gelir. Biz 40 senedir bu arkadaşlığı canlı tutmaya çalışıyoruz. Senede bir defa bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra da bu buluşmayı devam ettirmek istiyoruz " dedi.

Bu buluşmayı organize eden ve o dönem piyade alayında er olarak vatani görevini yapan Recep Kayışbacak, terhisinden 5 yıl sonra askerlik yaptığı arkadaşlarına ulaşmaya başladı. Askerliğinin bitiminden 25 yıl sonra ilk kez bir araya gelen tertipler, her yıl buluşmaya başladı. 16 yıldır her sene bir araya geldiklerini söyleyen Recep Kayışbacak ise "Hepimiz Alanya'da bir araya geldik. Bu çok güzel bir duygu. Bu anlamlı günde biraraya gelmemizde tüm arkadaşlarımıza, komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. 42 yıl oldu dostluğumuz. Bundan sonra da devam edecek inşallah" diye konuştu.

Yine o dönem askerliğini yapan Ümit Ekizoğlu ise her sene buluştuklarını belirterek "Hasret gideriyoruz. Eski günlerimizden bahsediyoruz. Her sene aramıza bir iki kişi ekleniyor bundan mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Buluşma eski asker arkadaşlarının tekmil vermesiyle sona erdi. - ANTALYA