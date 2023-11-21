Ağrı'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Çobanlar Kurtarıldı

Ağrı'nın Dede Maksut köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin küçükbaş hayvan, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalanlar sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

AĞRI'da merkeze bağlı Dede Maksut köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle merada mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin küçükbaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. İl merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan Dede Maksut köyünde 3 çoban, 3 bin küçükbaş hayvan ile merada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, köy korucuları ile sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan çobanlar ve 3 bin küçükbaş yaklaşık 4 saatlik çalışma ile kurtarılarak Güvendik köyüne getirildi. Soğuk hava nedeniyle ayakları donan bir çoban, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.