Haberler

Tek ıslığıyla yüzlerce hayvan koşarak geliyor

Tek ıslığıyla yüzlerce hayvan koşarak geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tek ıslığıyla yüzlerce hayvan koşarak geliyor
Haber Videosu

Ağrı'da hayvan yetiştiricisi Hüseyin Kösedağ, ıslık sesiyle çiftliğindeki yüzlerce hindi, kaz, örnek ve tavuğu etrafına topluyor. Kösedağ, "Biz bu işi severek yapıyoruz. Bundan dolayı hayvan bize alışıyor, bizi bir anne gibi görüyor. Islık çalıyoruz. Bazen uzaklaştıklarında, ya da yem vakti geldiğinde ıslık çaldığımız zaman koşarak geliyorlar" dedi.

Ağrı merkeze bağlı Abide Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Hüseyin Kösedağ, kurduğu çiftlikte 6 yıldır hindi, kaz, ördek ve tavuk yetiştiriciliği yapıyor. Kösadağ'ın çiftliğinde beslediği kanatlı hayvanlarla arasındaki bağ, görenleri şaşırtıyor.

Tek ıslığıyla yüzlerce hayvan koşarak geliyor

TEK ISLIĞIYLA YÜZLERCESİ KOŞARAK GELİYOR

Geniş araziye yayılan hayvanlar, Kösedağ'ın ıslık sesiyle hemen etrafına toplanıyor. Yem vakti geldiğinde ya da akşam saatinde içeri alınma zamanı geldiğinde Kösedağ'ın ıslık sesiyle yüzlerce hindi, kaz, ördek ve tavuk koşarak yanına geliyor.

Tek ıslığıyla yüzlerce hayvan koşarak geliyor

"BİZİ ANNE GİBİ GÖRÜYOR"

İşletmesinde 500 civarında hindi, 500'e yakın anaç kaz, binden fazla ördek ile 300 tavuğu bulunduğunu ifade eden Kösedağ, işine olan sevgisinin başarının anahtarı olduğunu belirtti. Kösedağ, "Bir şeyi severek yapmak lazım. Eğer severek o işi yaparsanız her işten randıman alırsınız. Biz bu işi severek yapıyoruz. Kendi hayvanımızı üretiyoruz, dışarıdan almıyoruz. Bundan dolayı hayvan bize alışıyor, bizi bir anne gibi görüyor. Hayvanları sevdiğimiz için hayvanlar da bizi seviyor. Islık çalıyoruz. Bazen uzaklaştıklarında, ya da yem vakti geldiğinde ıslık çaldığımız zaman koşarak geliyorlar" diye konuştu.

Tek ıslığıyla yüzlerce hayvan koşarak geliyor

"KAZANCI DA GÜZEL"

Hayvanlara iyi bakılması gerektiğini belirten Kösedağ, "Alıştırılırsa kanatlı hayvanının üretimi güzel. Herhangi bir hastalık durumları olmuyor, olursa da çok az oluyor. İyi bakılması lazım. İyi bakılırsa, suyu temiz, meraları güzel olursa bu işin kazancı da güzel" dedi.

Tek ıslığıyla yüzlerce hayvan koşarak geliyor

Tek ıslığıyla yüzlerce hayvan koşarak geliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Xabi Alonso, Arda Güler'in oynayacağı pozisyonu açıkladı

Xabi Alonso net kararını verdi: Arda bundan sonra...
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.