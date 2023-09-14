Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Diyarbakır'da ağır hasar gören 7 katlı bir apartman, kontrollü yıkım esnasında çöktü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında tek dokunuşla yerle bir oldu...O anlar kamerada

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli 2 büyük depremde Diyarbakır'da ağır hasar gören binaların yıkımı kontrollü bir şekilde devam ederken, 7 katlı bir apartman kontrollü yıkım esnasında çöktü.

6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı SMC yıkım tarafından kontrollü bir şekilde devam ederken, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ağır hasar gören 7 katlı Seferoğulları Apartmanı yıkım esnasında çöktü, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yıkımı gerçekleştiren firma şantiye şefi Hivzullah Yetüt, yıkımların kontrollü bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Yetüt, "Şu anda Diyarbakır'da yüzlerce binanın yıkımlarını kontrollü bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 40 kişilik ekibimizle çevre güvenliği ve su tankerlerimizle yıkımlarımız devam ediyor. Bugün de bağlar ilçemizdeki 7 katlı Seferoğulları Apartmanı'nın kontrollü yıkımını yapıyoruz" dedi.