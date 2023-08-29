Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zirai alet taşıyan tırlar nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu
Yaşam Haberleri
Malatya istikametinden gelip Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan zirai alet yüklü iki tırın Gölbaşı ilçe merkezinden geçti. Geçiş esnasında trafik polisleri tarafından güzergahta önlemler alınmasına rağmen uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 4 kilometrelik uzunluk oluşturan araçlar, tırların polis ekiplerince ilçe merkezinden kontrollü bir şekilde çıkarılması ile sona erdi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zirai alet taşıyan iki tır nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Malatya istikametinden gelip Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan zirai alet yüklü iki tırın Gölbaşı ilçe merkezinden geçti. Geçiş esnasında trafik polisleri tarafından güzergahta önlemler alınmasına rağmen uzun araç kuyrukları oluştu.
Yaklaşık 4 kilometrelik uzunluk oluşturan araçlar, tırların polis ekiplerince ilçe merkezinden kontrollü bir şekilde çıkarılması ile sona erdi. - ADIYAMAN