Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zirai alet taşıyan tırlar nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu

Malatya istikametinden gelip Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan zirai alet yüklü iki tırın Gölbaşı ilçe merkezinden geçti. Geçiş esnasında trafik polisleri tarafından güzergahta önlemler alınmasına rağmen uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 4 kilometrelik uzunluk oluşturan araçlar, tırların polis ekiplerince ilçe merkezinden kontrollü bir şekilde çıkarılması ile sona erdi.