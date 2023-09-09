Adıyaman'da kaynak yaparken çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangın, hızla büyüyerek ağaçlık alana ilerledi. Adıyaman Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.