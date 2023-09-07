Adıyaman Belediyesi, Çocuk Oyun Parklarının Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun parklarının bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte kauçuk zemin döşeme çalışmalarına devam ediyor. Deprem sonrası hasar gören parklarda yapılan çalışmalarla çocukların daha güvenli bir ortamda oyun oynamaları hedefleniyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk oyun parklarının bakım ve onarım çalışması ile birlikte kauçuk zemin döşeme çalışmalarına devam ediliyor.

6 Şubat depreminin ardından hasar gören parklarda çalışmalar yürüten Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çocukların daha güvenli bir ortamda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla parkın zeminine kauçuk döşemesi yaparak zemini yumuşak hale getiriyor. Adıyaman Eğriçay Parkı ve Sümer Parkın içerisinde yer alan çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi ekipleri, çocukların hoşça vakit geçirdikleri alan olan çocuk oyun parkının daha estetik ve kullanışlı hale getirilmesi için başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından çocukların daha güvenli, temiz ve sağlıklı parklarda oyun oynamaları hedefleniyor. Birçok parkta kauçuk kaplama çalışması yapan ekipler, yıpranan kauçukların değişimi ve yeni parkların zemin kaplamasını da sürdürüyor. - ADIYAMAN