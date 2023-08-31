Adıyaman Belediyesi Çocuk Oyun Grubu Parkı Yaptı

Adıyaman Belediyesi, konteyner yaşam alanında kalan çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çocuk oyun grubu parkı yapıldı. Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma, çocukların ve ailelerinin memnuniyetini sağladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından konteyner yaşam alanında kalan çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çocuk oyun grubu parkı yapıldı.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde hizmet veren Adıyaman Belediyesi konteyner kentlerde çeşitli etkinliklerle hem çocukların hem ailelerini yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kent merkezine kurulan toplu yaşam alanlarındaki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yapılan Altınşehir Mahallesi'nde bulunan K-26 Konteyner Kent yaşam alanında kalan çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve akranlarıyla beraber eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Adıyaman Belediyesi tarafından çocuk oyun grubu montajı gerçekleştirildi.

Sunulan hizmetten memnun olan çocuklar Belediye Başkanı Süleyman Kılınç' a teşekkür ederken, aileler ise çocuklarını sevindiren çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN