Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bağözü Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Bağözü Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam