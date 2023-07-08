Adana'da yaşayan 4 çocuk ve 7 torunları olan Onatça çifti, 50. evlilik yıl dönümlerini nikah tazeleyerek kutladı. Gelinlik ve damatlık giyen çift, yeni evlenen çiftlere tavsiyelerde bulunarak sevgi ve saygının öneminden bahsetti.

Adana'da yaşayan çift 50. evlilik yıl dönümlerini nikah tazeleyerek kutladı

50 yıllık evli çiftten yeni evlenen gençlere tavsiyeler

Süleyman Onatça:

"Ben değil biz diye düşünmek çok önemli"

Sevim Onatça:

"Sadece sevgi ve saygı olsun, para önemli değil"

ADANA - Adana'da yaşayan 4 çocuk ve 7 torunları olan Onatça çifti, 50. evlilik yıl dönümlerini nikah tazeleyerek kutladı. Gelinlik ve damatlık giyen çift, yeni evlenen çiftlere tavsiyelerde bulunarak sevgi ve saygının öneminden bahsetti.

Adanalı iş insanı Süleyman ve eşi Sevim Onatça çifti 50 sene önce birbirlerini severek evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocuğu, 7 torunu dünyaya geldi.

Birbirlerini seven ve her 10'uncu evlilik yıl dönümlerinde kutlama yapan çift, 50. evlilik yıl dönümlerini de büyük bir organizasyon ile kutlamaya karar verdi.

Bir otelde gerçekleşen organizasyonda, gelinlik ve damatlık giyen Süleyman ve Sevim Onatça çifti, alana torunlarıyla birlikte geldi. Daha sonra çift, 50. evlilik yıl dönümlerini nikah tazeleyerek kutladı. Çiftin nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıyarken, nikah defterini çiftin en küçük torunu babaannesine verdi.

Nikahın ardından çift, konuklarla birlikte doyasıya eğlendi.

"Evlilik çok önemli bir müessese"

Bu sırada gazetecilere konuşan Süleyman Onatça, "Birbirimizi severek nişanlandık. Birbirimize saygı ve sevgimiz hiç eksik olmadı. Her 10 yılda bir çocuk ve torunlarımızla büyük kutlama yaptık. 50. yılı doldurduğumuzda eş ve dostlarımızla böyle bir kutlamayı yapalım dedik. Aslında torunlarımıza ve çocuklarımıza örnek olsun diye başlamışken biraz daha çevremizdeki insanlara da, gençlere de örnek olmak istedik. Gençler çok geçimsiz durumdalar. Birbirleriyle evlilikleri çok uzun sürmüyor. Halbuki Türkiye'de evlilik müessesesi çok önemli bir müessese. Biz 50 yıldır sağlam, birbirimize saygı duyarak, birbirimize hoşgörülü davranarak, incitmeden buraya kadar getirdik" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir gece küs, birbirimizden ayrı yatmadık"

Mutlu evliliğin sırrının 'Sevgi ve saygı' olduğunu aktaran Onatça, "Bana göre hoşgörü ve saygı. Birbirimizi anlama. Ben değil biz diye düşünmek. Birlikte hareket etme, birlikte karar verme ve birbirine danışma. Bana göre en büyük sır o. Bir insan evlilikte ya da bir arkadaşlıkta bile bir kusur ararsa o kusuru bulur. Biz o kusurları hiç birbirimizde aramadık. Bana bir şey söylediyse iyi niyetiyle söylemiştir diye düşündüm. Her söylenen kötü sözde iyilikler aradım. Biz hiçbir gece birbirimizi kırmışsak özür dilemeden yatmadık. Hiçbir gece küs, birbirimizden ayrı yatmadık. Bu bizim çimentomuz oldu" dedi.

"Para, pul hiç önemli değil"

Sevim Onatça ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz gerçekten. Çok mutlu bir 50 yıl geçirdik. Birbirimizi çok seviyoruz. Hiçbir zaman sevgimiz eksilmedi. Sadece sevgi ve saygı olsun. Gerisi para, pul hiç önemli değil" diye konuştu.