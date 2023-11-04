Adana'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Yaşam Haberleri
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden sürücünün kimliği henüz belirlenemedi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 B 6319 plakalı traktör, İmamoğlu-Aladağ kara yolunda yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.
Cenaze, itfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam