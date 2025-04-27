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Adana'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Sarı Benekli Semender Görüldü

Adana'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Sarı Benekli Semender Görüldü
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semenderi görüntüledi. Semender, gözden kayboldu.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender görüldü. Vatandaşlar tarafından görüntülenen semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

İlçedeki Himmetli Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, Türk semenderi olarak da bilinen, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender gördü. Korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan sarı benekli semenderi vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Bölgeden uzaklaşan semender bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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