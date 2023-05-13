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Adana'da korkunç kaza: Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Adana'da korkunç kaza: Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

ADANA'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin Tor yönetimindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Tor ise araçtan yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tor, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Yaşam

Gürselpaşa Mahallesi Seyhan Yaşam Haberler

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