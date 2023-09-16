Adana'da Gölette Boğulan Çocuğun Cesedi Bulundu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sulama göletine giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu. Jandarma ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda çocuğun cesedi bulundu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sulama göletine giren çocuk boğuldu.

Çatalçam Mahallesi'nde arkadaşıyla gölete giren 13 yaşındaki Ömer Bektaş suda kayboldu.

İhbar üzerine gölete gelen jandarma ekipleri ile çevredekiler kıyıda arama çalışması gerçekleştirdi.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığından olay yerine gelen dalgıçlar suda arama çalışması yaptı.

Bektaş'ın cesedini bulan dalgılar sudan çıkardı.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.