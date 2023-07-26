Adana'da Çocuklar Sıcaktan Bunalınca Su Parkına Akın Etti

ADANA'da sıcaklardan bunalan çocuklar kent merkezindeki su parkında serinlemeye çalıştı.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana'da birçok vatandaş sıcaktan korunmak için kentteki parklara ve gölgelik alanlara sığınırken çocuklar ise serinlemenin eğlenceli yollarını aradı. Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki parka gelen çocuklar, burada bulunan su parkında hem ıslandı hem eğlendi. Çocuklar su fıskiyelerinin altında serinlerken aileleri ise parklardaki banklarda oturarak onları seyretti.

Çocuğunu su parkına getiren Seyhan Kılıç da, Adana sıcağıyla başa çıkmanın zor olduğunu, bu tarz yerlere geldiklerini söyledi. Sıcaktan evde dahi duramadıklarını anlatan Kılıç, "Balkona çıksan dahi hiçbir şekilde rüzgar esmiyor. Serinlemenin en güzel yolu, çocukları bu tarz parklara getirmek. Onlar, buraya gelmek için can atıyor. Güneşin altında 1 dakika dursan Adana sıcağı insanı eritiyor" diye konuştu.