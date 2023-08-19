Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun gayretiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının tekrar alevlenmemesi için kontrol sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun gayretiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının tekrar alevlenmemesi için alanda kontrolün sürdüğü bildirildi. Yangına 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 50 personelin katıldığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Yaşam