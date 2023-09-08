Adana'da Atık Lastik Deposunda Yangın Çıktı
Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'ndeki atık lastik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
ADANA'da atık lastik deposunda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'ndeki atık lastik deposunda çıktı. Depodan duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplere yangına kısa sürede müdahale etti.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam